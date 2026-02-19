Haberler

Beraber ava gittiği kuzenini kazara tüfekle vurdu

Beraber ava gittiği kuzenini kazara tüfekle vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birecik ilçesinde ava giden Cemalettin Topal, traktördeki kuzeni Mehmet Çemberlitaş'ı kazara vurdu. Çemberlitaş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Cemalettin Topal (29), traktörle beraber ava gittiği kuzeni Mehmet Çemberlitaş'ı (31) kazara vurdu. Hastaneye kaldırılan Çemberlitaş, kurtarılamadı. Çemberlitaş'ın yarın Almanya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, kırsal Meteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ava giden Cemalettin Topal'ın kullandığı 63 LF 038 plakalı traktördeki kuzeni Mehmet Çemberlitaş'ın av tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Çemberlitaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çemberlitaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cemalettin Topal, gözaltına alındı. Yarın Almanya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenilen Çemberlitaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sahurda yediklerini paylaştı; yorumlar peş peşe geldi
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti