Şanlıurfa'da Kurtlanmış Pirinç ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda denetimlerini sürdürüyor. Denizlerde yapılan denetimlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri bulundu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan denetimlerde, yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi.

Ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
