Şanlıurfa'da Köprüden Düşen Otomobilde 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ağır.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.