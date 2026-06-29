Köpeklerin saldırısında yaralanan Abdulkadir'in ablası: Babam ve amcam yetişip kurtardı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Abdulkadir Sarık (8), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında kardeşi Abdülkadir'in yanında olan Reyhan Sarık, "Ben kaçmayı başardım ancak köpekler kardeşime saldırdı. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkıp tarlada çalışan babasının yanına gitmek isteyen Abdulkadir Sarık, bir anda etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yardım çığlıklarını duyan yakınlarının müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.

'BEN KAÇMAYI BAŞARDIM'

Olay sırasında kardeşi Abdülkadir'in yanında olan Reyhan Sarık, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sarık, "Evden çıkıp babamızın tarla sürdüğü yere gidiyorduk. Tarlamız evimizin önündeydi. Bir anda köpeklerin saldırısına uğradık. Ben kaçmayı başardım ancak köpekler kardeşime saldırdı. Babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı" dedi.

Abdulkadir'in dayısı Hüseyin Saran ise "Çocuklar babalarının yanına giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Reyhan yardım isteyince babası ve amcası hızla müdahale ederek Abdulkadir'i kurtardı. Olayın ilk gününden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan küçük Abdulkadir'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı