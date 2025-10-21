Haberler

Şanlıurfa'da Komşular Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eyyübiye ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 72 yaşındaki İsa Elkatmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elkatmış'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

