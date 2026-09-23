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Şanlıurfa'da kompresörle öldürülen 15 yaşındaki çocuğun davasında sanık tutuklu kaldı

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Şanlıurfa'da kompresörle öldürülen 15 yaşındaki çocuğun davasında sanık tutuklu kaldı
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Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuğun marangoz atölyesinde kompresörle eziyet edilerek ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, hakkında 'çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istenen sanık kalfa Habib Aksoy'un tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir çocuğun çırak olarak çalıştığı marangoz atölyesinde kompresörle eziyet edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen sanık kalfa Habib Aksoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Bozova'daki bir marangoz atölyesinde 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşmasını gördü. Hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Habib Aksoy ile tanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

EV HAPSİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısının görüşü ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aksoy'un tutukluluk halinin devamına hükmetti ve ev hapsi talebini reddetti. Eksik belge ve delillerin incelenmesi için duruşma 6 Ocak 2027'ye ertelendi.

Kaynak: ANKA
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