Şanlıurfa'da kendini jandarma ve MİT mensubu tanıtan şüphelilerden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kendini jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik JASAT operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'inin işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da kendini Jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandıran şahıslara yönelik JASAT'ımız tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1'inin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı