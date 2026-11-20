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İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da kendini Jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandıran şahıslara yönelik JASAT'ımız tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1'inin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı