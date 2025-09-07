Haberler

Şanlıurfa'da Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı
Şanlıurfa'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 33 yaşındaki Meral Şeker yaşamını yitirdi, eşi ve iki çocuğu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da şarampole devrilen otomobildeki Meral Şeker (33) yaşamını yitirdi, eşi sürücü Kerem Şeker ile 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sezginler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kerem Şeker'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, sürücünün eşi Meral Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Kerem Şeker ile çiftin ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
