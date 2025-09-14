Şanlıurfa'da Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan Ahmet Demir'in cansız bedeni, yapılan arama çalışmalarının sonunda sulama kanalında bulundu. 26 yaşındaki Demir'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda Demir'e ait eşya, Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.
Demir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.