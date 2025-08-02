Şanlıurfa'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kırsal Anaz Mahallesi'nde sulama kanalına giren 18 yaşındaki Ömer Demir'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri su altında ve üstünde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.
Kırsal Anaz Mahallesi'nde girdiği sulama kanalında kaybolan Ömer Demir'i (18) arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri, bölgedeki arama çalışmasını su yüzeyinde ve altında yapıyor.
Haliliye ilçesinde dün sulama kanalına giren Demir, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel