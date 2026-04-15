Şanlıurfa'da 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kırsal Koçhisar Mahallesi'nde Mehmet Ş. (56), Makbule Ş. (56) ve Masal Ş. (5) yaşadıkları evde sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın