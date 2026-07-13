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Şanlıurfa'da İsviçre vatandaşı karavanda ölü bulundu

Şanlıurfa'da İsviçre vatandaşı karavanda ölü bulundu
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Şanlıurfa’da bir AVM otoparkında park halindeki karavanda, İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor’un cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

ŞANLIURFA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan bir karavanda İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'un (47) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ailesiyle İsviçre'den Şanlıurfa'ya gezmeye gelen Alexander Johannes Moor, karavanlarını alışveriş merkezinin otoparkına park etti. Yakınları kente gezmeye giden Moor, karavanda kaldı. Akşam karavana dönen İsviçreli aile, Moor'u içeride hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Moor'un öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moor'un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Moor'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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