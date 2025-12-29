Şanlıurfa'ya mevsimin ilk karı düştü; okullar tatil edildi

KIRSAL MAHALLE YOLU KAPANDI, 8 HAMİLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ve ilçelerde doğum sancıları başlayan 8 hamile kadın UMKE ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Kentte dün gece etkisini artıran kar nedeniyle Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar takip edildi. Vali Hasan Şıldak başkanlığındaki heyet, kent merkezi ve kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alırken, yağış nedeniyle Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle 164 yerleşim yolu ulaşıma kapanırken, çeşitli yerlerde doğum sancıları başlayan 8 hamile kadın için UMKE ekipleri harekete geçti. Paletli araçlarla kapalı yolları aşıp yerleşim yerlerine ulaşan sağlık ekipleri, kadınları güvenli şekilde ambulanslarla hastanelere ulaştırdı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 164 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ve çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, "Mevcut durum itibarıyla; Karayolları 38 araç ve iş makinesi, 28 ekip ve 81 personel; Büyükşehir Belediyesi 298 araç ve iş makinesi, 23 ekip ve 480 personel; Emniyet trafik birimleri 50 araç, 50 ekip ve 150 personel; Jandarma trafik birimleri ise 26 araç, 26 ekip ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolunda yalnızca küçük araçların geçişine izin verilmektedir. Ayrıca il genelinde 164 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı durumdadır. Vatandaşlarımızın olumsuz yol koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, şehir merkezlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, zorunlu hallerde ise araçlarında kış lastiği bulundurmaları önem arz etmektedir. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlara en kısa sürede müdahale edilmektedir" denildi.