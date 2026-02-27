Haberler

Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da kanalizasyon ve atık su alt yapısı için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı.

Akpiyar Mahallesi 4071 No'lu sokakta, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) tarafından yaptırılan atık su alt yapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Ömer Faruk T. ve Enver K. çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
