Haberler

Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İsviçre’de hidroelektrik santralinde patladı

Santral bomba gibi patladı
Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı

Suriye'de mühimmat deposu havaya uçtu! Çok sayıda yaralı var
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı