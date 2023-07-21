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Şanlıurfa'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mobilyacılar Sitesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 AGC 287 plakalı kamyon ile 63 B 6917 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

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