Şanlıurfa'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mobilyacılar Sitesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 AGC 287 plakalı kamyon ile 63 B 6917 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel