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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı çalışması sırasında geri giden hafriyat kamyonu 6 yaşındaki Zeynep Demir'e çarptı. Çocuk hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Akşemsettin Mahallesi 1638 Nolu Sokak'ta devam eden altyapı çalışmaları sırasında Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı hafriyat kamyonu, geri gitmeye başladı.

Önce 6 yaşındaki Zeynep Demir'e çarpan kamyon, ardından duvara çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Zeynep Demir hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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