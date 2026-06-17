Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Birecik-Suruç D-400 kara yolunun Yanaloba mevkisinde meydana geldi. Duygu Altun (38) yönetimindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Baran Yılmaz (21) idaresindeki 41 SC 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araz da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş'ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suruç ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışması sırasında bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çocuklar öldü, çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok Sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Mülki idarede büyük revizyon! Çok sayıda ismin görev yeri değişti
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu '10 milyona aldım', eski sahibi '30 milyona sattım' dedi

"10 milyona aldım" dedi! Eski sahibi ise bambaşka bir rakam verdi
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı