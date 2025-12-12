Polisin parmağını ısıran şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) üzerinden yapılan ihbara giden polis memurunun parmağını ısıran şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES ihbarı sonrası belirtilen adrese gitti. Ekiplerin müdahalesi sırasında polislere mukavemet gösteren kişi, bir polis memurunun parmağını ısırıp, yaraladı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada da tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.