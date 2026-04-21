Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda 6 bin 540 paket sigara, 47 kilogram çay, 44 elektronik sigara ve 500 gram tütün ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik 2 ilçede çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 6 bin 540 paket sigara, 47 kilogram çay, 44 elektronik sigara ve 500 gram tütün ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü