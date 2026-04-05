Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ekipler, gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ve 32 kilogram çay ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik iki ilçede farklı tarihlerde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ve 32 kilogram çay ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz