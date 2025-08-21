Şanlıurfa'da Kaçak Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kaçak Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, 4 ilçede düzenledikleri operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçirerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede düzenlenen operasyonda, kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmaların ardından Siverek, Hilvan, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 7 şarjör ve 157 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
