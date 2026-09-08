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Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'da 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan iki araçta, 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket tütün mamulü ile 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Paylaşılan görüntülerde, takip edilen aracın durdurulması ve bagajdaki paketlerin içerisindeki kaçak sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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