Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan iki araçta, 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket tütün mamulü ile 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Paylaşılan görüntülerde, takip edilen aracın durdurulması ve bagajdaki paketlerin içerisindeki kaçak sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.