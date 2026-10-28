Şanlıurfa'da jandarma 7 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldı

Şanlıurfa'da jandarma 7 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi; gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA