Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da jandarma 7 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi; gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...

Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu
Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka