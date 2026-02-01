Haberler

Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan 5 katlı bina boşaltıldı

Karaköprü ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesi üzerine 15 kişi tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. Valilik, tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesisler tahsis etti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 katlı bina, istinat duvarının yıkılması nedeniyle tahliye edildi.

İlçe merkezi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarı henüz tespit edilemeyen nedenle çöktü.

Ekipler tarafından yapılan teknik incelemede vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deformasyon olması nedeniyle binanın tahliyesine karar verildi.

Binada yaşayan 15 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, apartmanı mühürledi.

Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Valilik tarafından sosyal tesislerin tahsis edildiği öğrenildi.

