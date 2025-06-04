Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, ruhsatsız evin çevre duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerden ikisinin durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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