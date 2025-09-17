Şanlıurfa'da İş Yeri Çatısı Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti
Akçakale'de çatı saçağını yıkmaya çalışan Halil Yıldız, çöken yapının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla Yıldız'ı molozların altından çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yıkmaya çalıştığı iş yerine ait çatı saçağının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Ceylanlı Mahallesi yakınlarındaki bir iş yerinin çatı saçağını yıkmaya çalışan Halil Yıldız (52), çöken saçağın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla molozların altından çıkarılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel