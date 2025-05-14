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Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi 7. Kattan Düştü

Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi 7. Kattan Düştü
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Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta 7. kattan düşen demirci ustası Ramazan Akdemir (48), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta 7'nci kattan düşen demirci ustası Ramazan Akdemir (48), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde ek adliye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir, 7'nci katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattaki güvenlik filesine, buradan da zemine düştü. Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Akdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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