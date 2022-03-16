Son dakika haberi | ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarık Yener idaresindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 32. kilometresinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Abas Türkman yönetimindeki 16 FN 683 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abas Türkman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.