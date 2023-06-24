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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ortatepe Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 46 AEG 409 ve 63 AEY 709 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan M.Y, M.Ö, A.Y. ve Ö.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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