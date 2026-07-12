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Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı
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Şanlıurfa'da bir gün arayla iki farklı noktada Suriye uyruklu iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar cadde ortasında birbirine saldırdı. Kavgada 2 kişi yaralandı, bazı araçlar zarar gördü.

Aynı kişiler bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar uzun sopalarla birbirini kovalayıp, darbetti. Bu kavgada da 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri her iki kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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