Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Deniz Feneri Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı. Mağazada yaklaşık 3 bin aileye giysi yardımı yapılması planlanıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Dağeteği Mahallesi'ndeki mağazanın açılışındaki konuşmasında, derneğin 26 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ramazan öncesi açılan geçici giyim mağazasında yaklaşık 3 bin aileyi giydirmeyi planladıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Her aileyi 6 kişiden hesaplarsak yaklaşık 18-20 bin kişi yapar. Şanlıurfa bunu fazlasıyla hak ediyor. Bir mağazadaki sistem neyse bizim mağazamızdaki sistem de aynı. Bizi diğer giyim mağazalarından ayıran tek bir ayrıcalığımız var, o da kasamızda paranın geçmemesi. Bizim kasamızda dua geçiyor. Emeği ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise Türkiye'nin mayasında iyilik olduğunu ve bu olduğu sürece milleti ilelebet yıkılamayacağını belirterek, Deniz Feneri Derneği'ne teşekkür etti.

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem de mağazanın açılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından gerçekleşen mağazanın açılışına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title