Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Huzur 63' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 53 sabit nokta ve 78 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 7 bin 253 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 533 aracın kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 33 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında 1 araç trafikten men edilirken, 151 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
