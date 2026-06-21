Haberler

Çalıştığı hukuk bürosunda ölü bulundu

Çalıştığı hukuk bürosunda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir hukuk bürosunda çalışan 44 yaşındaki İbrahim Baykar, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da İbrahim Baykar (44), çalıştığı hukuk bürosunda ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunda meydana geldi. Büroda çalışan İbrahim Baykar'ı yerde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Baykar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi