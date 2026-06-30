Çocuklar buldukları havai fişekle oynarken patlama oldu: 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan 2 çocuk, buldukları havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar, evlerinin önünde yerde buldukları havai fişekle oynarken patlama oldu. Patlamada, Azra Kılıç (4) ile Mehmet Yıldızer (6), el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, aileleri ve mahalleli tarafından araçlarla, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan patlama anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişeği kurcaladığı sırada meydana gelen patlama ve ardından çevrede yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı