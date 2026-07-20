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Şanlıurfa'da hastane otoparkındaki otomobil yandı

Şanlıurfa'da hastane otoparkındaki otomobil yandı
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Şanlıurfa'da bir devlet hastanesinin açık otoparkında park halindeki otomobil aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlama paniğe yol açtı, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

ŞANLIURFA'da devlet hastanesinin açık otoparkında park halindeki otomobil aniden alev aldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin açık otoparkında park halinde bulunan, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, öğle saatlerinde alev aldı. Büyüyen yangın sırasında meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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