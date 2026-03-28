Haberler

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçilerle dolup taştı. Ziyaretçiler, balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Balıklıgöl’ün su kalitesinin sağanak sonrası yeniden eski haline döndüğü bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Bu arada kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyu bulanık hale gelen ve rengi değişen Balıklıgöl'ün tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski haline döndüğü görüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

