Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da gerçekleştiren göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Valilik açıklamasına göre, teknik takip sonucu düzenlenen operasyonlarda sahte kimlikler ve suç materyalleri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

MİT Başkanlığı ile ortaklaşa yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte kamu görevlisi kimlikleri ve suç materyalleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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