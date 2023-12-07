Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Organizatör Yakalandı

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 organizatör şüphelisi yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler başta Suriye sınırına komşu olan Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçeleri başta olmak üzere Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin'de, 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu organizatör yakalandı. Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.