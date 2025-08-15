Şanlıurfa'da Genç Çift Silahla Öldürülmüş Olarak Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Sinan ve Kadriye Ejder, evlerinde silahlı şekilde ölü bulundu. Yakınlarının durumdan şüphelenmesi sonucu yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çiftin cesetlerini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Şanlıurfa'da, genç çift evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Sinan (30) ve Kadriye Ejder'den (27) bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.???????

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı

Kilolarca altın takılmıştı! Tek tek saydı, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.