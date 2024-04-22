Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi

Şanlıurfa Viranşehir'de cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak halde görüntülendi.

"SIKINTILAR YAŞIYORUM, KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM"

Kadının o halini kameraya alan bir vatandaşın "Neden böyle giyindin?" sorusuna genç kadın "Çünkü şu an bir savaş içindeyiz. Ve sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum" yanıtını verdi.