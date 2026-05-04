Şanlıurfa'da fırtınanın izleri siliniyor / Ek görüntü

ŞANLIURFA'da dün 1 kişinin öldü, 40 kişinin de yaralandığı, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği sağanak ve dolu yağışı ile fırtınanın ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Altyapı, elektrik, internet ve su kesintilerinin ise yer yer devam ettiği belirtildi.

Kentte dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak ve fırtına, özellikle Birecik, Siverek ve Viranşehir'de etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Viranşehir ve Birecik ilçelerinde eğitime ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fırtına ve sağanak sonucu 1 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 16'sının tedavisinin sürdüğü, 24 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. Oluşan hortumlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

YILDIRIM CAN ALDI

Hilvan ilçesi Yeniköy Kırsal Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çobanlık yapan Şehis Bucak (27) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bucak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fırtınanın etkili olduğu Birecik ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında bir elektrik trafosu patladı. 10 Temmuz Caddesi'nde meydana gelen patlama paniğe yol açarken, oluşan parlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamanın etkisiyle trafonun yanındaki bir binanın duvarı çöktü.

DUBA RESTORANLARDA PANİK

Fırat Nehri'nde halatlarla bağlı 2 duba restoranın halatlarının kopması sonucu yapılar akıntıya kapıldı. Bu sırada içerideki müşteriler panik yaşadı. Sahildeki kişilerin yardımıyla müşteriler son anda kurtarıldı. Bölge halkı, benzer olayların yaşanmaması için nehir üzerindeki duba yapıların denetlenmesini isterken, bazı vatandaşlar en son 1982 yılında bu büyüklükte bir fırtına gördüklerini ifade etti.

Fırtına nedeniyle ekili alanlar, fıstık bahçeleri, ev ve araçlarda ciddi hasar oluştu. Birecik sahil yolunda devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı. Devrilen elektrik direkleri ve kopan hatlarının onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı