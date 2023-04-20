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Şanlıurfa'da fırtına etkili oldu

Şanlıurfa'da fırtına etkili oldu

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fırtına nedeniyle üzerine sac düşen otomobilde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fırtına nedeniyle üzerine sac düşen otomobilde hasar meydana geldi.

İlçede etkili olan rüzgar zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Seydo Atilla Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine sac düştü, araç zarar gördü.

Elektrik hatlarından bazılarının kopması nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Otomobili zarar gören Mustafa Kılınç, bayram dolayısıyla yakınlarını ziyarete geldiğini belirterek, böyle bir olayla karşılaştığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Şanlıurfa Tragger Fırtına Güncel Haberler

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