Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Hükümlüler, silahla yağma ve uyuşturucu suçlarından aranan şahıslardı.

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 3 adet aranması ve 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
