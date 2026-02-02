Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Hükümlüler, silahla yağma ve uyuşturucu suçlarından aranan şahıslardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 3 adet aranması ve 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel