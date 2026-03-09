Haberler

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...