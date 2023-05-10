Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüyor.
İlçe merkezinde yapılan çalışmalarda hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.