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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüyor.

İlçe merkezinde yapılan çalışmalarda hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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