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Şanlıurfa'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da, FETÖ üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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