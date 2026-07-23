Şanlıurfa'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı
Şanlıurfa'da, FETÖ üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş