Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Batıkent Mahallesi'ne elektrik kesintisi ihbarı üzerine giden dağıtım şirketi ekipleri, bölgede bulunan trafoda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.