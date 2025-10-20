Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Arabuk Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Şiyar Kadir Pamuk (19), akıma kapıldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.