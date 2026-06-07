Haberler

Direkte arızayı giderirken akıma kapılan işçi öldü

Direkte arızayı giderirken akıma kapılan işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik direğinde arıza giderirken akıma kapılan 21 yaşındaki İbrahim Tektaş hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, direkte elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılan İbrahim Tektaş, (21) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı kırsal Güneren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğinde kablolarda onarım çalışması yapan İbrahim Tektaş, akıma kapıldı. Direkten düşen Tektaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından İbrahim Tektaş, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tektaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim Tektaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek

''Tarafını resmen belli etti!''
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a yapılan tezahürat çok konuşulacak cinsten
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı