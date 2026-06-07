Direkte arızayı giderirken akıma kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, direkte elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılan İbrahim Tektaş, (21) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı kırsal Güneren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğinde kablolarda onarım çalışması yapan İbrahim Tektaş, akıma kapıldı. Direkten düşen Tektaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından İbrahim Tektaş, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tektaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim Tektaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı